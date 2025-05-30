Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за объекты благоустройства
До завершения онлайн-голосования за выбор объектов для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» осталось меньше двух недель. Жители Московской области могут отдать голос за одну из 289 локаций, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«В этом году жители могут выбрать из 289 территорий в 54 округах. В голосовании в Подмосковье уже приняли участие более 650 тысяч человек», — отметил министр благоустройства области Михаил Хайкин.Самыми активными участникам голосования в настоящее время являются жители восьми округов: Реутова, Пушкинского, Химок, Воскресенска, Зарайска, Люберец, Подольска и Щёлкова.
Голосование продлится до 12 июня. Принять в нём участие может любой житель Московской области старше 14 лет.