Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за объекты благоустройства

30 мая 2025, 15:35

До завершения онлайн-голосования за выбор объектов для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» осталось меньше двух недель. Жители Московской области могут отдать голос за одну из 289 локаций, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.







«В этом году жители могут выбрать из 289 территорий в 54 округах. В голосовании в Подмосковье уже приняли участие более 650 тысяч человек», — отметил министр благоустройства области Михаил Хайкин.