В Подмосковье в июне проведут более 220 ярмарок
Свыше 220 тематических фермерских ярмарок проведут в Московской области в июне. Ярмарки будут приурочены к различным праздникам, а некоторые — посвящены отдельным товарам. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Посетители ярмарок смогут приобрести фермерские продукты питания, сладости, текстильные изделия, сувениры и многое другое.
«Большая часть ярмарок пройдет под тематикой «Товары регионов России». Там будут представлены фермерские сыры, колбасы и мясные деликатесы, молочную продукцию от отечественных производителей, а также свежие фрукты и овощи», — говорится в сообщении.В частности, со 2 по 8 июня во Власихе будет работать ярмарка «Праздник сластён», а в Лосино-Перовском — сельскохозяйственная ярмарка.
График работы ярмарок размещён на официальном сайте областного Минсельхозпрода.