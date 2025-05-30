В Подмосковье в июне проведут более 220 ярмарок

30 мая 2025, 15:03

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 220 тематических фермерских ярмарок проведут в Московской области в июне. Ярмарки будут приурочены к различным праздникам, а некоторые — посвящены отдельным товарам. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Посетители ярмарок смогут приобрести фермерские продукты питания, сладости, текстильные изделия, сувениры и многое другое.





«Большая часть ярмарок пройдет под тематикой «Товары регионов России». Там будут представлены фермерские сыры, колбасы и мясные деликатесы, молочную продукцию от отечественных производителей, а также свежие фрукты и овощи», — говорится в сообщении.