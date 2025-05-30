Сотрудники «Мострансавто» приняли участие в донорской акции «Маршруты к сердцу»
Московский областной центр крови провёл традиционную благотворительную акцию «Маршруты к сердцу» для работников АО «Мострансавто». В центральном офисе компании кровь сдали порядка 40 человек, включая сотрудников филиалов в Одинцове, Королёве, Ногинске, а также работников центрального аппарата, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В числе участников — Почётные доноры РФ и руководство предприятия. Генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров, к примеру, совершил свою 14-ю донацию.
«Несмотря на развитие высоких технологий, донорскую кровь еще не научились заготавливать. Поэтому огромное количество людей в мире, в нашей стране нуждаются в ней», — подчекнул Майоров.
Два года назад он также прошёл типирование и был внесён в Федеральный регистр доноров костного мозга.
Свой первый шаг в донорстве сделала и сотрудница компании Татьяна Визирова. По её словам, медики были очень внимательны, процесс прошёл спокойно.
«Буду теперь регулярно сдавать кровь. В наше время, мне кажется, это особенно актуально», — сказала она.
В ходе акции было собрано почти 18 литров крови. Она будет направлена в медицинские учреждения Подмосковья. Следующий «День донора» в компании запланирован на осень.
Благотворительная инициатива «Маршруты к сердцу» проводится с 2015 года и стала неотъемлемой частью корпоративной культуры «Мострансавто» — крупнейшего автобусного перевозчика региона, подведомственного Минтрансу Московской области.