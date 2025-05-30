Сотрудники «Мострансавто» приняли участие в донорской акции «Маршруты к сердцу»

30 мая 2025, 16:12

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной центр крови провёл традиционную благотворительную акцию «Маршруты к сердцу» для работников АО «Мострансавто». В центральном офисе компании кровь сдали порядка 40 человек, включая сотрудников филиалов в Одинцове, Королёве, Ногинске, а также работников центрального аппарата, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





В числе участников — Почётные доноры РФ и руководство предприятия. Генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров, к примеру, совершил свою 14-ю донацию.





«Несмотря на развитие высоких технологий, донорскую кровь еще не научились заготавливать. Поэтому огромное количество людей в мире, в нашей стране нуждаются в ней», — подчекнул Майоров.

«Буду теперь регулярно сдавать кровь. В наше время, мне кажется, это особенно актуально», — сказала она.