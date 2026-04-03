В Подмосковье ИИ выявил более 8,4 тыс. случаев замусоренности остановок
Искусственный интеллект, интегрированный в камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», помог выявить свыше 8 400 фактов нарушения чистоты на остановках общественного транспорта в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Раньше записи с видеокамер выборочно просматривали ответственные сотрудники. Благодаря нейросети процесс автоматизировали.
«Искусственный интеллект находит мусор на остановках и автоматически ставит задачу на уборку. После уборки сотрудник загружает в систему фотоотчёт, а ИИ проверяет качество проделанной работы», — говорится в сообщении.Кроме того, искусственный интеллект считает количество людей на остановках. На основании этих данных формируется «тепловая карта» работы общественного транспорта, и о местах, где часто собираются большие очереди, сообщают перевозчику для решения проблемы.