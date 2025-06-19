Приёмная кампания стартовала в филиалах колледжа «Энергия» Подмосковья

19 июня 2025, 16:30

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

В филиалах колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе начался приём документов. Приёмная кампания продлится до 15 августа, сообщает Министерство образования Московской области.