Приёмная кампания стартовала в филиалах колледжа «Энергия» Подмосковья

В филиалах колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе начался приём документов. Приёмная кампания продлится до 15 августа, сообщает Министерство образования Московской области.
Колледж предлагает более 100 программ подготовки по различным профессиям и специальностям. Учебное заведение участвует в реализации шести кластеров федерального проекта «Профессионалитет» (нацпроект «Молодёжь и дети»), включая машиностроение, правоохранительную сферу, авиастроение, СМИ, радиоэлектронику и атомную отрасль.
Наиболее востребованные направления в Реутовском филиале в этом году — информационные системы и программирование, аддитивные технологии, мехатроника и робототехника, технология машиностроения, монтаж и ремонт электронных устройств. Также популярен выбор в пользу сварочного производства, технологий полимерных композитов и поварского дела. Меньше заявлений поступило на специальности индустрии красоты и работу с металлообрабатывающим оборудованием.
Подать документы можно очно, через портал Госуслуг, по почте или онлайн на сайте колледжа.Доступны очная и дистанционная формы обучения, предусмотрены как бюджетные, так и платные места. Выпускники могут поступать в вузы по результатам ОГЭ.
Среди причин выбора колледжа абитуриенты отмечают современное оборудование, профессиональный преподавательский состав, ориентацию на практическое обучение, высокий шанс трудоустройства и активную внеучебную жизнь.
Директор колледжа Константин Подоляк подчеркнул, что девятиклассники всё чаще выбирают колледж за современный подход к обучению, наличие стажировок и перспективу трудоустройства.