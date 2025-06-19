В Красноармейске после жалоб жителей привели в порядок детскую площадку

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Красноармейске работники муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» ежедневно приводят в порядок газоны ручными и механизированными инструментами. Особое внимание уделяется общественным пространствам, дворам и центральным улицам, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.



«Коммунальные службы оперативно реагируют на обращения жителей через портал «Добродел». Недавно поступила жалоба на состояние детской площадки от жильцов дома №14 по улице Морозова. Жители указали на плохое состояние игровых элементов и вандальные надписи на них, а также на малый объём песка в песочнице», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Сотрудники «Городского хозяйства» провели необходимые работы. На место для контроля их качества выехала уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга Алексеева. Как выяснилось, все шатающиеся элементы конструкции были надёжно закреплены, надписи удалены, а песочница наполнена свежим песком.

Таким образом, проблема была решена в кратчайшие сроки, обеспечив комфорт и безопасность маленьких жителей.


Лора Луганская

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