В Красноармейске после жалоб жителей привели в порядок детскую площадку
В Красноармейске работники муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» ежедневно приводят в порядок газоны ручными и механизированными инструментами. Особое внимание уделяется общественным пространствам, дворам и центральным улицам, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
«Коммунальные службы оперативно реагируют на обращения жителей через портал «Добродел». Недавно поступила жалоба на состояние детской площадки от жильцов дома №14 по улице Морозова. Жители указали на плохое состояние игровых элементов и вандальные надписи на них, а также на малый объём песка в песочнице», – рассказали в пресс-службе.
Сотрудники «Городского хозяйства» провели необходимые работы. На место для контроля их качества выехала уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга Алексеева. Как выяснилось, все шатающиеся элементы конструкции были надёжно закреплены, надписи удалены, а песочница наполнена свежим песком.
Таким образом, проблема была решена в кратчайшие сроки, обеспечив комфорт и безопасность маленьких жителей.