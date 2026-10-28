Жителям объяснили, как добиться исправления дефектов после капремонта
Собственники квартир могут потребовать устранить недостатки капитального ремонта и возместить причиненный ущерб. Для этого нужно зафиксировать дефекты и установить, кто отвечает за качество работ, рассказала эксперт Народного фронта Олеся Тыщенко.
В беседе с RT она посоветовала при обнаружении протечек, трещин или поломок инженерных систем обратиться в управляющую компанию. Там зарегистрируют обращение и при необходимости вызовут аварийную бригаду.
Затем собственникам стоит связаться с региональным оператором или подрядчиком. Их контакты обычно указывают на информационной табличке на фасаде дома. Для составления акта можно пригласить представителя управляющей компании, оператора или независимого эксперта.
Документ поможет подтвердить наличие недостатков и установить их причину. Независимая экспертиза позволит оценить ущерб и выяснить, связаны ли проблемы с нарушением технологии ремонта.
По словам Тыщенко, ответственность перед жильцами зависит от способа накопления средств. Если деньги поступают в общий фонд регионального оператора, претензии по качеству работ следует предъявлять ему. При накоплении на специальном счете эксперт рекомендует обращаться к его владельцу.
В письменной претензии нужно перечислить дефекты и указать, что жильцы обнаружили их в период гарантии. Обычно он составляет пять лет с даты подписания акта приемки. Собственники вправе потребовать бесплатного ремонта или возмещения расходов на него. К обращению стоит приложить акт, фотографии, видео и заключение экспертизы.
Если претензия не принесла результата, Тыщенко советует пожаловаться в жилищную инспекцию или прокуратуру. Следующий шаг — обращение в суд с требованием исправить недостатки и компенсировать ущерб.
Эксперт предупредила, что гарантия не распространяется на последствия стихийных бедствий или неправильной эксплуатации после ремонта. Она напомнила и о сроке исковой давности: обычно он составляет три года с момента, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.
Иногда подрядчик страхует ответственность за недостатки в течение гарантийного срока. В таком случае, по словам Тыщенко, за выплатой можно обратиться к страховщику или региональному оператору.
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