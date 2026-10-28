Жителям объяснили, как добиться исправления дефектов после капремонта

28 октября 2026, 08:20

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Собственники квартир могут потребовать устранить недостатки капитального ремонта и возместить причиненный ущерб. Для этого нужно зафиксировать дефекты и установить, кто отвечает за качество работ, рассказала эксперт Народного фронта Олеся Тыщенко.