Пробег памяти академика Векслера прошел по набережным Дубны
Легкоатлетический кросс, посвящённый памяти академика Векслера, является одним из самых древних спортивных событий Дубны. За многие годы через эти соревнования прошло немало поколений. Нередко в забегах участвуют целые семьи.
Сначала на старт вышли самые юные участники. Их дистанция составила 600 метров, что стало новинкой в программе соревнований. Несмотря на её относительную простоту, для каждого из спортсменов это испытание было важным. Они преодолевают усталость и дискомфорт, стремясь к финишу.
Несколько десятков юных бегунов пробежали по улицам и набережным Дубны, отдавая дань уважения академику Векслеру. Жители города помнят и ценят своих выдающихся земляков — учёных, которые основали Дубну и Объединённый институт. В честь их научных достижений и вклада в общественную жизнь в городе проводится множество спортивных мероприятий. Среди них — Джелеповский турнир по теннису, лыжные состязания памяти Березняка и легкоатлетический пробег Векслера.
В этом году пробег Векслера прошёл в 57-й раз. Большинство участников выходят на старт не ради победы, а чтобы поддержать боевой дух и поднять настроение. Для многих из них этот кросс стал неотъемлемой частью жизни.
Более 500 спортсменов из Дубны, Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Тверской области снова проверили свои силы на дистанциях от 600 метров до 8 километров. Победителем соревнований стал дубненец Арсений Поздеев, который является членом юниорской сборной России по лыжным гонкам.
Несколько десятков юных бегунов пробежали по улицам и набережным Дубны, отдавая дань уважения академику Векслеру. Жители города помнят и ценят своих выдающихся земляков — учёных, которые основали Дубну и Объединённый институт. В честь их научных достижений и вклада в общественную жизнь в городе проводится множество спортивных мероприятий. Среди них — Джелеповский турнир по теннису, лыжные состязания памяти Березняка и легкоатлетический пробег Векслера.
В этом году пробег Векслера прошёл в 57-й раз. Большинство участников выходят на старт не ради победы, а чтобы поддержать боевой дух и поднять настроение. Для многих из них этот кросс стал неотъемлемой частью жизни.
Более 500 спортсменов из Дубны, Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Тверской области снова проверили свои силы на дистанциях от 600 метров до 8 километров. Победителем соревнований стал дубненец Арсений Поздеев, который является членом юниорской сборной России по лыжным гонкам.