Пробег памяти академика Векслера прошел по набережным Дубны

04 октября 2026, 17:43

Фото: Ольга Панина

Легкоатлетический кросс, посвящённый памяти академика Векслера, является одним из самых древних спортивных событий Дубны. За многие годы через эти соревнования прошло немало поколений. Нередко в забегах участвуют целые семьи.







Сначала на старт вышли самые юные участники. Их дистанция составила 600 метров, что стало новинкой в программе соревнований. Несмотря на её относительную простоту, для каждого из спортсменов это испытание было важным. Они преодолевают усталость и дискомфорт, стремясь к финишу.



Несколько десятков юных бегунов пробежали по улицам и набережным Дубны, отдавая дань уважения академику Векслеру. Жители города помнят и ценят своих выдающихся земляков — учёных, которые основали Дубну и Объединённый институт. В честь их научных достижений и вклада в общественную жизнь в городе проводится множество спортивных мероприятий. Среди них — Джелеповский турнир по теннису, лыжные состязания памяти Березняка и легкоатлетический пробег Векслера.



В этом году пробег Векслера прошёл в 57-й раз. Большинство участников выходят на старт не ради победы, а чтобы поддержать боевой дух и поднять настроение. Для многих из них этот кросс стал неотъемлемой частью жизни.



Более 500 спортсменов из Дубны, Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Тверской области снова проверили свои силы на дистанциях от 600 метров до 8 километров. Победителем соревнований стал дубненец Арсений Поздеев, который является членом юниорской сборной России по лыжным гонкам.