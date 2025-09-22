Проблемы жителей Наро-Фоминского округа обсудили на выездном приёме
Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ вместе с руководителями ведомств провёл неформальную встречу с жителями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Обсудили самые разные вопросы и разобрали каждую ситуацию. 29 задач взяли в детальную проработку.
«Ветераны и семьи участников СВО – всегда в приоритете. Жительнице деревни Новоникольское поможем оформить выплаты на мужа-героя. Соцзащита уже занимается этим вопросом. В Наро-Фоминске разберёмся с протечкой крыши и водой в подвале многоквартирного дома. Поручил своему заместителю доложить о решении. Для нас важно, чтобы семьи защитников получали помощь быстро и без проволочек», – сказал Шамнэ.
По его словам, жителям также окажут помощь в получении военной награды, обеспечении детей погибшего героя медобслуживанием. По словам главы округа, такой формат работы доказал эффективность в решении социально значимых вопросов.