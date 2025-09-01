Достижения.рф

В Пушкинском округе завершили капремонт трёх школ и двух детсадов

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Капитальный ремонт пяти образовательных учреждений завершился в Пушкинском городском округе: в новом учебном году открылись две обновлённые школы, один образовательный комплекс и две детских сада. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Готовность учебных заведений к работе проверил 31 августа глава округа Максим Красноцветов. Он, в частности, посетил центр образования №1 в Красноармейске, расположенный на улице Новая Жизнь.

«Для Красноармейска это уже вторая школа, где провели капитальный ремонт. В следующем году мы планируем отремонтировать здесь школу №1 на улице Академика Янгеля», — сказал Максим Красноцветов.
Он отметил высокий темп, с которым велись работы по капремонту школ и детсадов, и подчеркнул, что обновление зданий повысит уровень образования в округе.

Капитальный ремонт завершили также в Ашукинском образовательном комплексе, гимназии №3 в Ивантеевке, в детском саду «Алёнушка» в посёлке Зверосовхоза и в ивантеевском детсаду «Ромашка».
Лев Каштанов

