В Пушкинском округе завершили капремонт трёх школ и двух детсадов

01 сентября 2025, 17:58

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Капитальный ремонт пяти образовательных учреждений завершился в Пушкинском городском округе: в новом учебном году открылись две обновлённые школы, один образовательный комплекс и две детских сада. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Готовность учебных заведений к работе проверил 31 августа глава округа Максим Красноцветов. Он, в частности, посетил центр образования №1 в Красноармейске, расположенный на улице Новая Жизнь.





«Для Красноармейска это уже вторая школа, где провели капитальный ремонт. В следующем году мы планируем отремонтировать здесь школу №1 на улице Академика Янгеля», — сказал Максим Красноцветов.