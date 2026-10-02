Продавщицу подмосковного магазина задержали за мошенничество с ценниками
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
35-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, работающую продавщицей в Подольске, задержали сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал о происшествии поступил из сетевого гипермаркета на Молодёжной лице.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что сотрудница соседнего торгового павильона взяла дорогие косметические средства и переклеила на них ценники с дешёвых товаров, чтобы купить по сниженной цене. Эту уловку через камеры видеонаблюдения заметили охранники и нажали кнопку тревоги», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали «экономную» женщину и доставили её в полицию для дальнейшего разбирательства.