Продавщицу подмосковного магазина задержали за мошенничество с ценниками

02 октября 2026, 15:47

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

35-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, работающую продавщицей в Подольске, задержали сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сигнал о происшествии поступил из сетевого гипермаркета на Молодёжной лице.





«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что сотрудница соседнего торгового павильона взяла дорогие косметические средства и переклеила на них ценники с дешёвых товаров, чтобы купить по сниженной цене. Эту уловку через камеры видеонаблюдения заметили охранники и нажали кнопку тревоги», — говорится в сообщении.



