Похититель девочки в Смоленске объяснил свой поступок перед смертью
Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске после задержания говорил следователям, что забрал ребенка, поскольку хотел иметь дочь. Об этом сообщил источник в силовых структурах региона, пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, мужчина сам называл такое желание причиной своего поступка. При этом следствие не рассматривает его слова как установленный мотив, поскольку они не подтвердились какими-либо фактами. Также, по данным источника, никто из близких обвиняемого не знал о его якобы желании иметь дочь.
Девочка пропала утром 24 февраля. Около 8:00 она вышла на прогулку с собакой породы той-терьер, однако домой не вернулась. В городе организовали масштабные поиски. Вечером 26 февраля ребенка обнаружили в одной из квартир Смоленска. Вместе с ней находился мужчина 1983 года рождения.
Позднее правоохранители задержали его сожительницу. Оба фигуранта стали обвиняемыми по делу о похищении несовершеннолетней, их заключили под стражу.
Впоследствии мужчина совершил самоубийство в следственном изоляторе. До этого он признался в похищении девочки, однако установить достоверный мотив преступления следствию не удалось. Его сожительница также не сообщила подробностей о причинах и обстоятельствах похищения.
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