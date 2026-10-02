Похититель девочки в Смоленске объяснил свой поступок перед смертью

02 октября 2026, 15:24

РИА Новости: похитивший девочку в Смоленске хотел иметь дочь

Фото: istockphoto/blinow61

Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске после задержания говорил следователям, что забрал ребенка, поскольку хотел иметь дочь. Об этом сообщил источник в силовых структурах региона, пишет РИА Новости.