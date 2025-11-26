Произведённая в ОЭЗ «Дубна» косметика выходит на рынок Австралии

26 ноября 2025, 13:42

Производитель косметики из Подмосковья расширил экспортную деятельность и представил на рынке Австралии бренд ICON SKIN. Речь идёт о резиденте особой экономической зоны «Дубна» – компании ESTILAB, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания работает с 2016 года. Её продукция выпускается на производственной площадке в Дубне, запущенной этой осенью. После выхода на полную мощность завод будет производить 5 млн единиц продукции в год.

«Кроме того, ESTILAB строит на территории ОЭЗ «Дубна» собственный завод. В его проектирование уже вложили 60 млн рублей. Сейчас там ведут подготовительные работы к строительству. Запуск планируют на 2027 год. Сегодня ESTILAB реализует свою продукцию в России, а также поставляет в 14 стран, постоянно расширяя географию продаж», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Австралия – экзотическое направление для российского производителя. Однако именно такие рынки дают новые возможности и позволяют проверить гибкость наших экспортных решений. Мы нашли эффективный способ выхода – через партнёрские каналы во Вьетнаме, с которым у нас сложилось прочное сотрудничество. Этот опыт позволил обойти типичные барьеры и запустить продажи на далёком континенте без избыточных затрат», – поделился директор по продажам ESTILAB Руслан Назаров.