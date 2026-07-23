В Народную программу «Единой России» поступили уже около 3 млн предложений

23 июля 2026, 17:27

Дмитрий Медведев (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Почти три миллиона инициатив предложили россияне для новой Народной программы «Единой России», которая будет определять политику партии на ближайшие пять лет. Такую цифру назвал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по формированию программы. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.





Большинство предложений касаются устранения неравномерности в развитии регионов, развития экономики и социальной сферы. Отдельное внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции, а также повышению обороноспособности страны.





«Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», — добавил Дмитрий Медведев.