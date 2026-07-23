В Народную программу «Единой России» поступили уже около 3 млн предложений
Почти три миллиона инициатив предложили россияне для новой Народной программы «Единой России», которая будет определять политику партии на ближайшие пять лет. Такую цифру назвал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по формированию программы. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Большинство предложений касаются устранения неравномерности в развитии регионов, развития экономики и социальной сферы. Отдельное внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции, а также повышению обороноспособности страны.
«Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», — добавил Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что экспертная подготовка программы сохранит её главную ценность — голос народа России.
От жителей Московской области в Народную программу поступили свыше 370 тысяч наказов. 35% обращений касаются благоустройства, 20% — развития транспорта и дорожной сети. Немалая часть инициатив связана со строительством и ремонтом объектов образования и культуры, а также с защитой экологии.