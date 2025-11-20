В Подмосковье в этом году построили 25 соцобъектов по программе «Единой России»
25 объектов социальной инфраструктуры построили в текущем году в Московской области по Народной программе «Единой России» Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
О возведении соцобъектов рассказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев. Он отметил, что в число завершённых проектов входят 18 объектов образования — школ и детсадов, а до конца года в эксплуатацию введут ещё два детских сада, школу и образовательный комплекс.
Областная система здравоохранения пополнилась семью новыми зданиями.
«Ещё восемь медицинских объектов сейчас находятся в завершающей стадии строительства — это четыре поликлиники и четыре фельдшерско-акушерских пункта», — добавил Олег Гаджиев.Кроме того, скоро строители сдадут два физкультурно-оздоровительных комплекса и новое здание театр драмы и комедии «ФЭСТ» в Мытищах.
В свою очередь, спикер Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов подчеркнул, что депутаты контролируют ход реализации всех проектов.