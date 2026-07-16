Продолжается прием заявок на участие в конкурс-премии «КАРДО»

16 июля 2026, 15:19

Фото: iStock/Ridofranz

В Московской области продолжается регистрация участников на региональный этап международного конкурса-премии в области уличной культуры и спорта «КАРДО». Мероприятие пройдет 25 июля 2026 года в городском округе Мытищи, проинформировали в оргкомитете.