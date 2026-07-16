Продолжается прием заявок на участие в конкурс-премии «КАРДО»
В Московской области продолжается регистрация участников на региональный этап международного конкурса-премии в области уличной культуры и спорта «КАРДО». Мероприятие пройдет 25 июля 2026 года в городском округе Мытищи, проинформировали в оргкомитете.
В этом сезоне было введено важное новшество: минимальный возраст участников снизили до 14 лет, что открыло двери для молодых дарований. Победители регионального этапа получат возможность принять участие в гранд-финале, который пройдет во Владивостоке и соберет лучших представителей уличных субкультур со всего мира.
Состязания охватывают 13 различных дисциплин: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейк-данс, хип-хоп, рэп, диджеинг, катание на кикскутере, трикинг, фриран и роликовый спорт. Оценивать выступления будут как профессиональные судьи, так и международное жюри.
Участников финала ждут образовательные мастер-классы, наставничество и денежные призы. Также они смогут побороться за гранты до 1,5 миллиона рублей, предоставляемые программой «Росмолодежь.Гранты». Заявки принимаются до 25 июля через официальный сайт конкурса.
Организацией этапа занимается Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Глава министерства Екатерина Швелидзе подчеркнула, что Подмосковье уже в третий раз выступает площадкой для отборочного этапа, который неизменно пользуется популярностью среди любителей экстремальных видов спорта и творческих направлений.
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