Достижения.рф

В ЖК «Резиденция Май» Ленинского округа заработает новая автобусная остановка

оригинал Фото: медиасток.рф

Новая остановка общественного транспорта начнёт работать в жилом комплексе «Резиденция Май» на территории Ленинского округа с 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Остановочный пункт добавят в 12 автобусных маршрутов, пролегающих по Каширскому шоссе через деревню Горки.

«Остановку будут обслуживать, в частности, автобусы №24, №420, №433, №439, №466, №504, №505, №508, №512, №593, №899 и №1899», — говорится в сообщении.
Благодаря этому жителям «Резиденции Май» станет удобнее доезжать до городов Видное и Домодедово, ж/д станции Ленинская и до станции метро «Домодедовская» в Москве.
Фото: пресс-слудба МТДИ МО
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Лев Каштанов

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