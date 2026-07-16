В ЖК «Резиденция Май» Ленинского округа заработает новая автобусная остановка

16 июля 2026, 14:28

оригинал Фото: медиасток.рф

Новая остановка общественного транспорта начнёт работать в жилом комплексе «Резиденция Май» на территории Ленинского округа с 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Остановочный пункт добавят в 12 автобусных маршрутов, пролегающих по Каширскому шоссе через деревню Горки.





«Остановку будут обслуживать, в частности, автобусы №24, №420, №433, №439, №466, №504, №505, №508, №512, №593, №899 и №1899», — говорится в сообщении.