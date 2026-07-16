В ЖК «Резиденция Май» Ленинского округа заработает новая автобусная остановка
Новая остановка общественного транспорта начнёт работать в жилом комплексе «Резиденция Май» на территории Ленинского округа с 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Остановочный пункт добавят в 12 автобусных маршрутов, пролегающих по Каширскому шоссе через деревню Горки.
«Остановку будут обслуживать, в частности, автобусы №24, №420, №433, №439, №466, №504, №505, №508, №512, №593, №899 и №1899», — говорится в сообщении.Благодаря этому жителям «Резиденции Май» станет удобнее доезжать до городов Видное и Домодедово, ж/д станции Ленинская и до станции метро «Домодедовская» в Москве.
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