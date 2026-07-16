В Орехово-Зуеве заработал первый российский станок для шиповки шин

16 июля 2026, 14:27

оригинал Фото: ТВ «Аист»

Первый полностью отечественный станок для шиповки шин разработали и запустили на заводе компании «Давыдово» в Орехово-Зуевском округе. Этого удалось достичь благодаря мерам поддержки импортозамещающих проектов, введённым по Народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба партии.





Станок создавали и тестировали в течение двух лет. Программу для него написали ИТ-специалисты из Белгорода, раму обработали в Ижевске, а механические компоненты выпустили в Мытищах. Производительность оборудования составляет около 850 шин в день.





«Качество продукции не уступает ведущими зарубежными аналогами», — отмечается в сообщении.

«Мощность новой линии составит 18 тысяч тонн в год. На этот проект Фонд развития промышленности Московской области предоставил предприятию субсидию в 150 миллионов рублей», — сказал Панин.