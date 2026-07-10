Продолжается регистрация на региональный этап премии «КАРДО»
В Московской области продолжается регистрация на региональный этап международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», который пройдет 25 июля в Мытищах. Об этом сообщается 10 июля.
Ключевое новшество этого сезона — снижение возрастного порога для участников до 14 лет, что дает шанс проявить себя юным дарованиям. Победители регионального этапа получат путевку в гранд-финал во Владивостоке, где сойдутся лучшие представители уличной культуры и спорта из разных стран.
Состязания охватят 13 направлений: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и роллерблейдинг. Оценивать выступления участников будут эксперты индустрии и международное жюри.
Финалистов проекта ждут обучение, наставничество и денежные вознаграждения. Кроме того, они смогут претендовать на гранты до 1,5 млн рублей от «Росмолодежь.Гранты». Заявки на участие принимаются до 25 июля на официальном сайте конкурса.
Организатором мероприятия выступает Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Глава ведомства Екатерина Швелидзе подчеркнула, что Подмосковье уже в третий раз принимает отборочный тур, который собирает любителей экстрима и творческих дисциплин.
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