Продолжается регистрация на региональный этап премии «КАРДО»

10 июля 2026, 14:26

Региональный этап премии «КАРДО» состоится 25 июля

Фото: пресс-служба Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

В Московской области продолжается регистрация на региональный этап международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», который пройдет 25 июля в Мытищах. Об этом сообщается 10 июля.