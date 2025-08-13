Достижения.рф

Жители Удельной познакомятся с работой ДК «Победа» на Дне открытых дверей

Фото: Раменский медиацентр

Жители Удельной 31 августа смогут побывать на Дне открытых дверей во Дворце культуры «Победа». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.



Программа начнётся в 11:00 презентацией «Победа начинается с тебя!». Посетители узнают о деятельности учреждения культуры. В 11:30 гостей пригласят на арт-территорию, а в 13:00 – на знакомство с новым форматом работы «Закрытые пространства».

«Особый интерес представляет бэкстейдж-тур по основной сцене, запланированный на 13:30. С 14 часов стартует начнется основная часть программы «Победа – там, где ты!». Она будет включать знакомство с творческими коллективами ДК, мастер-классы и пробные занятия для жителей всех возрастов», – рассказали в администрации.
Фото: Раменский медиацентр
Завершится День открытых дверей в 15:30 показательными выступлениями коллективов ДК, а также лотереей с розыгрышем призов.

Мероприятие пройдёт по адресу: улица Солнечная, 35. Его проведут бесплатно.


Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0