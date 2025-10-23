На «Золотой осени-2025» подмосковных производителей отметили знаками Роскачества
Московская область вошла в тройку лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Сейчас в регионе таких компаний 14 — всё больше фермеров и агрохолдингов переходят на экологичные технологии. Московская область вошла в тройку лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Сейчас в регионе таких компаний 14 — всё больше фермеров и агрохолдингов переходят на экологичные технологии, рассказали в подмосковном Минсельхозе.
В этом году один из крупнейших агрохолдингов региона получил сертификат «Зелёный эталон». Этот знак подтверждает, что продукция полностью соответствует высоким экологическим стандартам: без ГМО, пестицидов и тяжёлых металлов.
Органическое сельское хозяйство в Подмосковье активно развивается. На выставке «Золотая осень-2025» агрохолдинг «ЭКО-культура» получил сертификат «Зелёный эталон», а КФХ «Белые Луги» — знак «органик».
В государственном реестре производителей органической продукции сегодня числятся и другие подмосковные компании:
- ООО «Шульгино»,
- ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское»,
- АО «Эко-ферма «Рябинки»,
- КФХ «Ягодный берег»,
- ООО «Блюз» и другие.
Закон строго регулирует использование таких обозначений. С 2025 года называть продукцию «эко», «био» или «органической» можно только после официальной сертификации и занесения данных в систему Росаккредитации. Это защищает покупателей и делает рынок прозрачным.