На «Золотой осени-2025» подмосковных производителей отметили знаками Роскачества

23 октября 2025, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Московская область вошла в тройку лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Сейчас в регионе таких компаний 14 — всё больше фермеров и агрохолдингов переходят на экологичные технологии. Московская область вошла в тройку лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Сейчас в регионе таких компаний 14 — всё больше фермеров и агрохолдингов переходят на экологичные технологии, рассказали в подмосковном Минсельхозе.





В этом году один из крупнейших агрохолдингов региона получил сертификат «Зелёный эталон». Этот знак подтверждает, что продукция полностью соответствует высоким экологическим стандартам: без ГМО, пестицидов и тяжёлых металлов.



Органическое сельское хозяйство в Подмосковье активно развивается. На выставке «Золотая осень-2025» агрохолдинг «ЭКО-культура» получил сертификат «Зелёный эталон», а КФХ «Белые Луги» — знак «органик».



Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В государственном реестре производителей органической продукции сегодня числятся и другие подмосковные компании:

ООО «Шульгино»,

ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское»,

АО «Эко-ферма «Рябинки»,

КФХ «Ягодный берег»,

ООО «Блюз» и другие.