ЦДМ в Москве восстановил работу после произошедшего ЧП
Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке возобновил работу, сообщает корреспондент РИА Недвижимость.
Зона на третьем этаже, где произошло ЧП 24 августа, закрыта белым полотном и находится под присмотром охраны; рядом опечатан магазин «Передвижник».
Накануне в ЦДМ у одного из арендаторов произошёл инцидент с баллоном для шаров: один человек погиб, трое получили травмы. Администрация магазина организовала эвакуацию посетителей и персонала, после чего ЦДМ временно приостановил работу на сутки.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, по предварительным данным, причиной могла стать техническая неисправность оборудования и выразил соболезнования родственникам погибшего.
Читайте также: