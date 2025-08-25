Достижения.рф

ЦДМ в Москве восстановил работу после произошедшего ЧП

Центральный детский магазин (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке возобновил работу, сообщает корреспондент РИА Недвижимость.



Зона на третьем этаже, где произошло ЧП 24 августа, закрыта белым полотном и находится под присмотром охраны; рядом опечатан магазин «Передвижник».

Накануне в ЦДМ у одного из арендаторов произошёл инцидент с баллоном для шаров: один человек погиб, трое получили травмы. Администрация магазина организовала эвакуацию посетителей и персонала, после чего ЦДМ временно приостановил работу на сутки.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, по предварительным данным, причиной могла стать техническая неисправность оборудования и выразил соболезнования родственникам погибшего.

