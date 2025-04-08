Проект «Другое Дело» запускает бонусную программу для жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»
На президентской платформе «Россия — страна возможностей» стартовала новая бонусная программа проекта «Другое Дело». Участники из Подмосковья смогут за выполнение полезных заданий получать призы: экскурсии на закрытые объекты, мерч, ноутбуки, смартфоны, проекторы и доступ к закрытым мероприятиям. Главный приз — путешествие в Карелию, сообщает пресс-служба организации.
Главный приз — путешествие в Карелию. Победителей выберут в мае, а поездка состоится в июле, сообщает пресс-служба организации.
Программа охватит восемь проектов платформы к концу 2025 года. Сейчас в «Другом Деле» — уже около 7 млн участников по всей стране. Сервис, работающий как мини-приложение во ВКонтакте, предлагает задания, за выполнение которых пользователи получают баллы и обменивают их на призы: обучение, стажировки, подписки и возможность трудоустройства.
В рамках проекта «Профразвитие» участники учатся составлять резюме, анализировать свои профессиональные качества и выстраивать карьерную траекторию.
Более 33 тысяч человек уже прошли программы онлайн-центра Цифровой «Сенеж», освоив навыки от карьерного планирования до работы с ИИ. Выполнение заданий открывает доступ к подкастам, летнему лекторию и другим активностям.
Любители ЗОЖ могут подключиться к проекту «СпортТрек». За участие в марафонах и тренировках начисляются баллы, которые можно обменять на спортивный инвентарь: умные скакалки, гантели, худи и другое.
Проект «ТопБЛОГ» поддержит начинающих авторов: в числе призов — штативы, лампы, мерч и приглашения на медийные мероприятия. Участников обучают SMM-эксперты и звезды шоу-бизнеса, а лучшие получают шанс войти в блогерское комьюнити.
Отдельные коллаборации позволяют участникам развивать креативные навыки. Так, спецпроект «Женское Дело» рассказал о выдающихся женщинах в медицине. Более 30 тысяч человек прошли задания и получили призы от партнеров: косметику и наборы по уходу.
Программа реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
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Программа охватит восемь проектов платформы к концу 2025 года. Сейчас в «Другом Деле» — уже около 7 млн участников по всей стране. Сервис, работающий как мини-приложение во ВКонтакте, предлагает задания, за выполнение которых пользователи получают баллы и обменивают их на призы: обучение, стажировки, подписки и возможность трудоустройства.
«Мы неоднократно говорили о том, как важно благодарить. Новая бонусная программа позволит получать заслуженные награды за свою активность. Ключевые проекты теперь объединены в бонусную систему «Другого Дела». Больше не нужно переходить по ссылкам или регистрироваться в сторонних сервисах», — подчеркнул первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
В рамках проекта «Профразвитие» участники учатся составлять резюме, анализировать свои профессиональные качества и выстраивать карьерную траекторию.
Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»
Более 33 тысяч человек уже прошли программы онлайн-центра Цифровой «Сенеж», освоив навыки от карьерного планирования до работы с ИИ. Выполнение заданий открывает доступ к подкастам, летнему лекторию и другим активностям.
Любители ЗОЖ могут подключиться к проекту «СпортТрек». За участие в марафонах и тренировках начисляются баллы, которые можно обменять на спортивный инвентарь: умные скакалки, гантели, худи и другое.
Проект «ТопБЛОГ» поддержит начинающих авторов: в числе призов — штативы, лампы, мерч и приглашения на медийные мероприятия. Участников обучают SMM-эксперты и звезды шоу-бизнеса, а лучшие получают шанс войти в блогерское комьюнити.
«Создавайте, вдохновляйте, заявляйте о себе! Выполняя креативные задания от нашего проекта в сервисе "Другое Дело", вы создадите социально значимый контент, который будет важен для страны и поможет изменить мир вокруг» — сказала руководитель проекта «ТопБЛОГ» Ирина Круглова.
Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»
Отдельные коллаборации позволяют участникам развивать креативные навыки. Так, спецпроект «Женское Дело» рассказал о выдающихся женщинах в медицине. Более 30 тысяч человек прошли задания и получили призы от партнеров: косметику и наборы по уходу.
Программа реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
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Дайана Хусинова