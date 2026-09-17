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Ветеринары Подмосковья спасли 10-летнюю овчарку с огромной опухолью

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Десятилетнюю немецкую овчарку по кличке Рекс спасли врачи Клинской ветеринарной станции. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Пёс поступил в тяжёлом состоянии. Обследование показало, что причиной этого является опухоль селезёнки размером 30 на 30 сантиметров. Новообразование занимало 95% брюшной полости и давило на остальные органы.

«Хирурги провели операцию по удалению селезёнки. Изъятые ткани отправили на гистологию. В первые сутки после операции Рекс был под постоянным наблюдением ветеринарной команды. Уже на следующий день появилась положительная динамика — пёс стал активнее, состояние стабилизировалось», — говорится в сообщении.
Сейчас овчарка продолжает восстанавливаться.
Лев Каштанов

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