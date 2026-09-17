Ветеринары Подмосковья спасли 10-летнюю овчарку с огромной опухолью
Десятилетнюю немецкую овчарку по кличке Рекс спасли врачи Клинской ветеринарной станции. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Пёс поступил в тяжёлом состоянии. Обследование показало, что причиной этого является опухоль селезёнки размером 30 на 30 сантиметров. Новообразование занимало 95% брюшной полости и давило на остальные органы.
«Хирурги провели операцию по удалению селезёнки. Изъятые ткани отправили на гистологию. В первые сутки после операции Рекс был под постоянным наблюдением ветеринарной команды. Уже на следующий день появилась положительная динамика — пёс стал активнее, состояние стабилизировалось», — говорится в сообщении.Сейчас овчарка продолжает восстанавливаться.