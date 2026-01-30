Проезд по Мытищинской хорде подорожает с 1 февраля

30 января 2026, 11:12

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

На Мытищинской хорде с 1 февраля введут новые тарифы на проезд. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Изменения коснутся всех категорий транспортных средств. Легковым машинам проезд по всей хорде обойдётся в 259 рублей, грузовым — от 515 до 821 рубля. Фото: пресс-служба МТДИ МО При этом для ряда автомобилей сохранится льготный и бесплатный проезд.





«В льготную категорию попадает общественный транспорт, следующий по утверждённому маршруту, машины пожарных, скорой помощи и других служб, а также школьные автобусы», — говорится в сообщении.