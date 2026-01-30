Достижения.рф

Проезд по Мытищинской хорде подорожает с 1 февраля

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

На Мытищинской хорде с 1 февраля введут новые тарифы на проезд. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Изменения коснутся всех категорий транспортных средств. Легковым машинам проезд по всей хорде обойдётся в 259 рублей, грузовым — от 515 до 821 рубля.

Фото: пресс-служба МТДИ МО
При этом для ряда автомобилей сохранится льготный и бесплатный проезд.

«В льготную категорию попадает общественный транспорт, следующий по утверждённому маршруту, машины пожарных, скорой помощи и других служб, а также школьные автобусы», — говорится в сообщении.
На Мытищинской хорде действует система «свободный поток», позволяющая проезжать, не останавливаясь на пунктах оплаты. Заплатить за проезд можно через приложения банков, с помощью транспондеров, через телеграм-бот Vistranstoll или в личном кабинете на сайте оператора дороги.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0