В Дубне построили образцовый дом на 123 квартиры
Дом переменной этажности со 123 квартирами, возведённый в Левобережном районе Дубны, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Новостройка создана по лучшим стандартам Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В доме вентилируемый фасад. Квартиры представлены разных планировок, число комнат составляет от одной до трёх.
«Мы в Дубне набрали серьёзные обороты по строительству жилья. Сегодня вводим в эксплуатацию ещё один дом и вручаем жителям ключи. Очень значима поддержка правительства региона и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва», — сказал глава округа Максим Тихомиров.Квартиры в новостройке купили в первую очередь сотрудники предприятий ОЭЗ «Дубна»: для них это очень удобная локация.