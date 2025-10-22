В Дубне построили образцовый дом на 123 квартиры

22 октября 2025, 13:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Дом переменной этажности со 123 квартирами, возведённый в Левобережном районе Дубны, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Новостройка создана по лучшим стандартам Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В доме вентилируемый фасад. Квартиры представлены разных планировок, число комнат составляет от одной до трёх.





«Мы в Дубне набрали серьёзные обороты по строительству жилья. Сегодня вводим в эксплуатацию ещё один дом и вручаем жителям ключи. Очень значима поддержка правительства региона и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва», — сказал глава округа Максим Тихомиров.