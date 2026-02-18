Профориентационный форум в Ступине объединил около 30 учебных заведений
Школьники и студенты Ступина посетили масштабный профориентационный форум «Образование и карьера», который прошёл во дворце культуры города. В нём участвовали около 30 учебных заведений высшего и среднего образования, а также предприятия городского округа, сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Иван Дубров.
О своих образовательных программах рассказали представители МСХА им. Тимирязева, Российской таможенной академии, Военного университета им. князя А. Невского и других учебных заведений.
На стенде Академии гражданской защиты МЧС можно было сдать норматив по надеванию боевой одежды пожарного или костюма химзащиты. Там также продемонстрировали беспилотники и робототехнические комплексы, рассказали, как проходит обучение.
«Форум проводится, в том числе, для повышения престижа профессий, необходимых в аграрно-промышленном комплексе. Стенд Рязанского агротехнологического университета им. Костычева объединил автодорожный, инженерный, экономический, технологический и ветеринарный факультеты. Вуз взаимодействует с крупными предприятиями АПК, и практика у студентов проходит на будущих рабочих местах», – отметили в пресс-службе.
Большой стенд на форуме представил Губернский колледж из Серпухова. Он готовит специалистов по 20 программам. В их числе – дизайн, садово-парковое и ландшафтное строительство, дошкольное образование, парикмахерское искусство, технологии индустрии красоты и многие другие.
Всем желающим раздавали информационные брошюры, отвечали на вопросы.
На форуме также здесь можно было узнать о возможностях целевого обучения от организаций и предприятий города Ступино.