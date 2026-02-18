Профориентационный форум в Ступине объединил около 30 учебных заведений

18 февраля 2026, 18:48

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Иван Дубров

Школьники и студенты Ступина посетили масштабный профориентационный форум «Образование и карьера», который прошёл во дворце культуры города. В нём участвовали около 30 учебных заведений высшего и среднего образования, а также предприятия городского округа, сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Иван Дубров.





О своих образовательных программах рассказали представители МСХА им. Тимирязева, Российской таможенной академии, Военного университета им. князя А. Невского и других учебных заведений.



На стенде Академии гражданской защиты МЧС можно было сдать норматив по надеванию боевой одежды пожарного или костюма химзащиты. Там также продемонстрировали беспилотники и робототехнические комплексы, рассказали, как проходит обучение.

«Форум проводится, в том числе, для повышения престижа профессий, необходимых в аграрно-промышленном комплексе. Стенд Рязанского агротехнологического университета им. Костычева объединил автодорожный, инженерный, экономический, технологический и ветеринарный факультеты. Вуз взаимодействует с крупными предприятиями АПК, и практика у студентов проходит на будущих рабочих местах», – отметили в пресс-службе.