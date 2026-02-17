Сергея Мужальских переизбрали главой Ступинского городского округа

17 февраля 2026, 22:42

оригинал Фото: t.me/Muzhalskih

Совет депутатов городского округа Ступино избрал главой муниципалитета на новый срок Сергея Мужальских. Об этом он сам сообщил в своём Telegram-канале.





Эту должность Мужальских занимает с 2021 года. До этого работал заместителем и первым заместителем главы администрации городского округа Серпухов.

«Сегодня на заседании окружного Совета депутатов парламентарии единогласно поддержали моё избрание на новый срок полномочий. Искренне благодарю коллег за доверие! Продолжим вместе трудиться на благо Ступинской земли», – отметил глава.