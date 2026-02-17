Сергея Мужальских переизбрали главой Ступинского городского округа
Совет депутатов городского округа Ступино избрал главой муниципалитета на новый срок Сергея Мужальских. Об этом он сам сообщил в своём Telegram-канале.
Эту должность Мужальских занимает с 2021 года. До этого работал заместителем и первым заместителем главы администрации городского округа Серпухов.
«Сегодня на заседании окружного Совета депутатов парламентарии единогласно поддержали моё избрание на новый срок полномочий. Искренне благодарю коллег за доверие! Продолжим вместе трудиться на благо Ступинской земли», – отметил глава.Мужальских родился 7 сентября 1982 года в селе Рождественское Тамбовской области. Окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция».