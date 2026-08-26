В селе Покровское под Рузой снесли аварийный дом на четыре квартиры
Одноэтажный дом с четырьмя квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Больница №4 в селе Покровское Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Здание общей площадью около 195 квадратных метров построили в конце 50-х годов прошлого века. Со временем здание обветшало. Экспертиза показала высокую степень морального и физического износа конструкций. Дом признали аварийным и расселили.
«Пустующая постройка продолжала разрушаться. Местные жители неоднократно просили снести её и провести благоустройство», — говорится в сообщении.Сейчас демонтаж здания завершён. Участок, который занимал дом, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация округа.