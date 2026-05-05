Профосмотры в Подмосковье с начала года прошли около 530 тысяч детей
Почти 530 тысяч подмосковных детей прошли профилактические медицинские осмотры с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Профосмотры позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях и назначать эффективную терапию.
«Такие осмотры в регионе проводят не только в детских поликлиниках, но и в школах и детских садах, куда для этого выезжают мобильные медицинские бригады. Результаты диагностики отображаются в электронной медкарте ребёнка, доступной его родителям», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Данные о пройденном осмотре поступят в личный кабинет на портале госуслуг Московской области в течение 45 дней.