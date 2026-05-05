Врач рассказала об опасности неправильного ношения линз
Чтобы при ношении линз не получить опасную инфекцию глаз, следует строго соблюдать правила их использования: не мыться и не купаться в линзах, промывать и хранить их только в специальном растворе и не нарушать время носки. Об этом сообщила РИА Новости врач-офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова.
Неправильное использование контактных линз может привести к серьезным последствиям для здоровья глаз. Если не соблюдать правила эксплуатации, возрастает риск инфекций роговицы, которые при отсутствии лечения могут вызвать ее рубцевание и потерю зрения. Кроме того, линзы могут стать причиной механических микротравм, кислородного голодания роговицы и образования бактериальной биопленки, предупредила врач.
Последствия неправильного использования линз могут включать отек, язвы, инфекции, врастание сосудов, аллергические реакции и, в крайних случаях, необратимое снижение зрения. Например, категорически не рекомендуется спать в линзах, если они не предназначены для этого, так как это создает благоприятные условия для развития инфекций, уточнила специалист.
Чурганова подчеркнула, что для ухода за линзами следует использовать только специальные растворы и ни в коем случае не применять воду из-под крана, слюну или самодельные средства. Нельзя доливать свежий раствор в контейнер с линзами, если там уже есть старый. Если на линзу попала вода, ее необходимо выбросить или поместить в дезинфицирующий раствор на 4-6 часов.
Также не рекомендуется носить линзы во время купания или плавания, даже в бассейне, так как в воде содержатся опасные микроорганизмы, которые могут вызвать заболевания глаз и привести к потере зрения. Мягкая линза работает как губка, поглощая воду вместе с микроорганизмами и удерживая их вблизи глаза. Более того, различные химические вещества, такие как гель для душа, способны проникать под линзу, повреждая как её поверхность, так и глаз.
Офтальмолог напоминает, что линзы следует носить только в течение срока, указанного на упаковке. Однодневные мягкие линзы нужно использовать в течение одного светового дня и снимать перед сном. Дневные многоразовые линзы обязательно снимать на ночь. Жесткие многоразовые линзы можно носить ночью не более 8-10 часов.
При появлении симптомов, таких как боль, покраснение, светобоязнь или затуманивание зрения, линзы необходимо немедленно снять и обратиться к врачу-офтальмологу. Если нет возможности посетить специалиста лично, можно воспользоваться телемедицинскими сервисами для получения консультации, заключила Чурганова.
