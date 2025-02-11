В Подмосковье с начала года провели более 120 тыс. телемедицинских консультаций

Свыше 120 тысяч телемедицинских консультаций провели в Московской области с начала 2025 года, для получения этого вида медпомощи не нужно выходить их дома — достаточно иметь доступ к интернету, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.