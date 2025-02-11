В Подмосковье с начала года провели более 120 тыс. телемедицинских консультаций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 120 тысяч телемедицинских консультаций провели в Московской области с начала 2025 года, для получения этого вида медпомощи не нужно выходить их дома — достаточно иметь доступ к интернету, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Получить телемедицинскую консультацию могут беременные женщины и пациенты, состоящие на диспансерном учёте. Кроме того, на онлайн-приёме можно расшифровать результаты анализов, получить заключение о пройдённой диспансеризации, продлить электронный рецепт на лекарство, получить мнение второго специалиста иди повторную консультацию врача. С начала года в Подмосковье проведено уже свыше 120 тыс. телемедицинских приёмов», — сказал зампред правительства региона — глава областного Минздрава Максим Забелин.В министерстве подчеркнули, что получить телемедицинскую консультацию можно только после первичного очного приёма у врача.
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Лев Каштанов