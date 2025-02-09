Российская медсестра закрыла собой тяжелораненого солдата при обстреле ВСУ

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Медсестра ефрейтор Людмила Болилая в ходе обстрела ВСУ закрыла собой тяжело раненного бойца, приняв на себя удар кассетными боеприпасами. Этим поделились в Минобороны.
«В ходе продолжающего обстрела, в том числе по личному составу из числа группы эвакуации, Людмила Болилая осталась исполнять свой врачебный долг, оказывая помощь тяжелораненому военнослужащему. Накрыв его собой, тем самым приняла все поражающие элементы и осколки на себя», — рассказали в ведомстве.
По сообщению Министерства, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по расположению ВС РФ. В результате обстрела состав получил ранения различной степени тяжести. Болилая при выполнении врачебного долга накрыла собой бойца, тем самым приняла удар на себя. К тому же медсестра успела оказать необходимую помощь солдатам и подготовить их к эвакуации. За свой подвиг Болилая была представлена к государственной награде.
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