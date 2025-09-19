В Подмосковье онкодиспансер получил новый гематологический анализатор

Видео: Министерство здравоохранения Московской области
Московский областной онкологический диспансер оснастили современным гематологическим анализатором, что стало важным событием для медицины региона, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
По словам заведующей клиникой-диагностической лабораторией Натальи Агафоновой, новое оборудование сокращает время ожидания результатов анализов, позволяя врачам быстрее корректировать схемы лечения. Высокая точность приборов снижает риск ошибок при диагностике онкологических заболеваний и обеспечивает пациентам уверенность в качестве медицинской помощи.
«Быстрая диагностика позволяет врачам оперативно корректировать схемы лечения и повышать его эффективность. Кроме того, высокая точность измерений снижает риск диагностических ошибок, что особенно важно при лечении онкологических заболеваний. Благодаря этому пациенты могут быть уверены в качестве предоставляемых медицинских услуг», — отметила она.
Поступление анализатора в областной онкодиспансер — это значительный шаг в развитии региональной медицины. Современные технологии улучшают диагностику и лечение пациентов, повышают доверие к медучреждениям и демонстрируют стремление системы здравоохранения к постоянному совершенствованию.