В Центре сурдологии НИКИ детства прошли лечение более 1,5 тыс. детей

18 сентября 2025, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше полутора тысяч маленьких пациентов прошли комплексную диагностику и лечение в Центре сурдологии Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В Центре сурдологии у детей проверяют речь и слух и корректируют выявленные патологии.





«В основном к нам приходят дети с задержкой речевого развития. На приёме мы проводим полный осмотр ЛОР-органов, регистрацию отоакустической эмиссии, тональную пороговую аудиометрию, импедансометрию и другие обследования. По их результатам выставляем диагноз и назначаем лечение», — рассказала врач-сурдолог НИКИ детства Лидия Мякинькова.