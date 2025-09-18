В Центре сурдологии НИКИ детства прошли лечение более 1,5 тыс. детей
Свыше полутора тысяч маленьких пациентов прошли комплексную диагностику и лечение в Центре сурдологии Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Центре сурдологии у детей проверяют речь и слух и корректируют выявленные патологии.
«В основном к нам приходят дети с задержкой речевого развития. На приёме мы проводим полный осмотр ЛОР-органов, регистрацию отоакустической эмиссии, тональную пороговую аудиометрию, импедансометрию и другие обследования. По их результатам выставляем диагноз и назначаем лечение», — рассказала врач-сурдолог НИКИ детства Лидия Мякинькова.Помощь в Центре сурдологии оказывают по полису обязательного медицинского страхования. Направление должен дать лечащий врач пациента.