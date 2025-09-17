В Центре Рошаля спасли новорождённого с тяжёлым пороком сердца
Младенца с тяжёлым пороком сердца спасли врачи Детского клинического центра им. Рошаля. Пациент поступил на операционный стол на третьем часу жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Патологию «стеноз аортального клапана» у ребёнка выявили ещё на стадии внутриутробного развития. При этом нарушении кровотоку мешает неправильно работающий клапан, расположенный между левым желудочком сердца и выходящей из него аортой.
«Пациенту провели через сосуд в ноге в аортальный клапан специальный катетер с баллончиком на конце и раздули его. Таким образом сросшиеся створки клапана раскрыли. Кровоток восстановился», – рассказал главный внештатный специалист по детской кардиохирургии Московской области Андрей Свободов.Сейчас прооперированный младенец находится под наблюдением врачей. Скоро его выпишут домой.