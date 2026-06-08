Воробьёв, Чуйченко и Цивилёва поздравили и наградили соцработников
Андрей Воробьёв, Константин Чуйченко и Анна Цивилёва поздравили социальных работников Московской области с профессиональным праздником. На торжественной церемонии отличившимся сотрудникам соцзащиты вручили государственные и областные награды.
В зале собрались люди, которые дарят тепло, внимание, заботу тем, кому это необходимо.
«Со многими мы встречались в разных ситуациях. Хочу поблагодарить вас и поздравить с профессиональным праздником. Социальное направление в нашей стране – особая миссия, президент всегда это подчеркивает. Хочу поблагодарить Галину Константиновну Епифанову, советника директора центра им. Мещерякова. Это человек, который всю жизнь посвятил деткам, а потом уже и взрослым людям с тяжелой судьбой. Мы стараемся вдохновить и поддержать тех, кому нужна помощь. Здесь присутствуют люди, которые обеспечивают заботу, уход, воспитание. Вы на своём месте делаете очень важное дело. Спасибо вам», – сказал глава региона.
В сфере социальной защиты населения Подмосковья работают более 14 000 человек. Это специалисты комплексных центров социального обслуживания, семейных центров, добрых домов, пансионатов и центров реабилитации участников СВО.
Московская область – первый и единственный регион, который ввёл меры поддержки для соцработников. Это компенсация аренды жилья от 30 000 до 40 000 рублей для семейных пар, от 20 000 до 30 000 – для работающих в одиночку, выплаты молодым специалистам по 50 000 рублей – в первый год, по 100 000 – во второй, программа «Приведи друга». А в этом году ввели новую выплату в 70 000 рублей для вожатых детских лагерей.
На торжественной церемонии были вручены государственные и областные награды. Председатель правления областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров получил Знак Преподобного Сергия Радонежского.
Почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области» присвоено специалисту семейного центра помощи семье и детям «Ступени» из Пушкинского Арлете Арушанян. За годы работы при её содействии и поддержке более 700 детей остались в родных семьях. Такое звание получил директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Дмитрий Еремейцев.
Благодарность губернатора получили заведующий отделением «Пансионат «Чайка» комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Егорьевский» Наталья Яснова, а также советник директора национального центра реабилитации и поддержки участников СВО им. Мещерякова в Сергиевом Посаде Галина Епифанова.
«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником. То, что вы делаете – это не просто работа, а служение людям, добру и гуманизму. Социальные службы Подмосковья активно участвуют в развитии института пробации, направленного на преодоление социально обусловленных причин преступности», – подчеркнул министр юстиции Константин Чуйченко.
Важное направление социальной работы – помощь участникам СВО и их близким.
«Социальные координаторы первыми встречают ветеранов спецоперации после возвращения, помогают разобраться в мерах поддержки, сопровождают на пути реабилитации и адаптации к мирной жизни. Многие пришли к нам из социальной сферы. Именно соцработники делают по-настоящему важное, доброе дело, дарят человеку самое ценное – надежду, заботу и внимание», – сказала статс-секретарь – замминистра обороны, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.В Подмосковье выстроена целая система реабилитации на базе пяти центров. Помощь там получили 200 бойцов.