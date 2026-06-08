Воробьёв, Чуйченко и Цивилёва поздравили и наградили соцработников

08 июня 2026, 19:03

оригинал А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Андрей Воробьёв, Константин Чуйченко и Анна Цивилёва поздравили социальных работников Московской области с профессиональным праздником. На торжественной церемонии отличившимся сотрудникам соцзащиты вручили государственные и областные награды.





В зале собрались люди, которые дарят тепло, внимание, заботу тем, кому это необходимо.

«Со многими мы встречались в разных ситуациях. Хочу поблагодарить вас и поздравить с профессиональным праздником. Социальное направление в нашей стране – особая миссия, президент всегда это подчеркивает. Хочу поблагодарить Галину Константиновну Епифанову, советника директора центра им. Мещерякова. Это человек, который всю жизнь посвятил деткам, а потом уже и взрослым людям с тяжелой судьбой. Мы стараемся вдохновить и поддержать тех, кому нужна помощь. Здесь присутствуют люди, которые обеспечивают заботу, уход, воспитание. Вы на своём месте делаете очень важное дело. Спасибо вам», – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

И. Гундеров (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником. То, что вы делаете – это не просто работа, а служение людям, добру и гуманизму. Социальные службы Подмосковья активно участвуют в развитии института пробации, направленного на преодоление социально обусловленных причин преступности», – подчеркнул министр юстиции Константин Чуйченко.

А. Цивилёва (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Социальные координаторы первыми встречают ветеранов спецоперации после возвращения, помогают разобраться в мерах поддержки, сопровождают на пути реабилитации и адаптации к мирной жизни. Многие пришли к нам из социальной сферы. Именно соцработники делают по-настоящему важное, доброе дело, дарят человеку самое ценное – надежду, заботу и внимание», – сказала статс-секретарь – замминистра обороны, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.