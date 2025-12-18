Программа «Герои Подмосковья» помогает бойцам начать новую карьеру в регионе

18 декабря 2025, 23:55

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области действует программа «Герои Подмосковья» — продолжение федерального проекта «Время Героев», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Путина. Ее цель — подготовка участников специальной военной операции к работе в органах гос- и муниципальной власти, а также в коммерческих организациях.





Программа рассчитана на ветеранов СВО и направлена на развитие управленческих и лидерских компетенций. Обучение длится 12 месяцев, включает очно-заочные модули и стажировки в органах власти и муниципалитетах Подмосковья. Все участники работают с опытными наставниками.



Один из участников проекта — ветеран спецоперации, старший лейтенант Александр Бронников. Он рассказал, почему ветеранов СВО привлекают к управленческой работе.





«В любом случае это люди, прошедшие достаточно сложную школу и управлявшие людьми в ситуациях, когда добиться выполнения задач крайне тяжело. Тем ценнее тот управленческий опыт, который формируется в таких условиях. Соответственно, опыт руководства получается достаточно уникальный. Идея как федеральных, так и региональных программ в том, чтобы этот опыт развернуть на благо общества», — подчеркнул военнослужащий.