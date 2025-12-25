Программа «Герои Подмосковья» помогает бойцам найти себя в гражданской жизни

25 декабря 2025, 11:49

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья». Она помогает участникам специальной военной операции получить новые знания и пройти подготовку к работе в органах власти, муниципалитетах и госкомпаниях.





«Герои Подмосковья» стала продолжением федеральной программы «Время Героев», которую запустили в стране по инициативе Президента России Владимира Путина. Основная задача проекта — дать участникам СВО возможность применить свой опыт, лидерские качества и уровень ответственность в повседневной жизни и на госслужбе.



Участники программы проходят обучение по современным управленческим и социально-экономическим направлениям. Их знакомят с работой органов власти, учат принимать решения, работать с людьми и проектами. Обучение сочетает очные модули и стажировки с наставниками.



Один из участников программы, ветеран СВО, старший лейтенант Александр Бронников, отметил, что обучение идет в интенсивном режиме и требует полной вовлеченности.



«График действительно плотный: четыре очных модуля по одному дню, занятия с семи утра до девяти вечера, лекции, семинары. Между очными модулями — стажировка и постоянные вебинары», — рассказал Александр Бронников.