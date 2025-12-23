Программа «Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО начать новый этап жизни

23 декабря 2025, 10:24

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья» — региональное продолжение федерального проекта «Время Героев», который запустили в стране по инициативе Президента Владимира Путина. Программа помогает участникам спецоперации найти себя в гражданской жизни, получить новые знания и начать работу в органах власти, муниципалитетах и государственных компаниях.





Главная задача проекта — подготовить сильные, мотивированные кадры из числа ветеранов СВО. Участникам помогают развивать управленческие и лидерские навыки, осваивать новые профессии и выстраивать дальнейший профессиональный путь. Обучение длится 12 месяцев. Оно бесплатно для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор.



В программе четыре очно-заочных образовательных модуля и стажировки, в том числе в органах государственной власти и округах. На протяжении всего обучения участников сопровождают наставники с управленческим и практическим опытом. Старший лейтенант, ветеран СВО, участник программы Александр Бронников отметил важность поддержки внутри коллектива.

«Среди обучающихся достаточно разносторонние люди, многие с различными ранениями. Мы постоянно общаемся, поддерживаем друг друга. Эта общность тоже дает эффект — ты понимаешь, что ты не один и что ты нужен», — рассказал боец спецоперации.

Фото: Медиасток.РФ

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил губернатор.