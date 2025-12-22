В Подмосковье поисковики за год установили имена 63 защитников Отечества
В Подмосковье подвели итоги поискового сезона «Вахта Памяти — 2025». Его завершили в ноябре. За это время поисковые отряды провели более 300 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны. Из них 90 прошли на территории Московской области. Об этом сообщает «360».
В ходе работ поисковики нашли останки 150 военнослужащих. Имена 63 бойцов удалось установить.
Итоги сезона подвели в деревне Падиково на территории Музея отечественной военной истории. В торжественном мероприятии приняли участие более 700 поисковиков и общественников. Родственникам погибших военных передали архивные документы.
Одним из самых необычных случаев стала история Николая Митрофанова. Его считали погибшим в 1942 году. Поисковики выяснили, что боец получил ранение, прошёл лечение в госпитале и после этого продолжил стоять на защите нашей Родины до окончания войны.
Сейчас в Московской области работают 113 поисковых отрядов и 12 объединений. Они занимаются сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием. Подробнее об их работе можно узнать на официальном сайте.
Читайте также: