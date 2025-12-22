В Подмосковье поисковики за год установили имена 63 защитников Отечества

22 декабря 2025, 15:25

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Подмосковье подвели итоги поискового сезона «Вахта Памяти — 2025». Его завершили в ноябре. За это время поисковые отряды провели более 300 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны. Из них 90 прошли на территории Московской области. Об этом сообщает «360».