Программа «Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО служить стране дальше

21 января 2026, 19:55

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья», которая помогает участникам спецопераций продолжить служение стране уже в органах власти и госкомпаниях. Это продолжение федерального проекта «Время Героев», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.





Программа помогает ветеранам СВО интегрироваться в гражданскую жизнь, получить новые навыки и применять их на практике в государственных структурах.

«Это люди, которые действительно стремятся служить государству», — рассказал ветеран СВО, участник программы Алексей Киселенко.

«Взаимодействие идет полное: это не просто лекция, как в вузе, а, скорее, диалог между преподавателем и слушателями», — пояснил военнослужащий.