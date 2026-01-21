Программа «Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО служить стране дальше
В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья», которая помогает участникам спецопераций продолжить служение стране уже в органах власти и госкомпаниях. Это продолжение федерального проекта «Время Героев», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Программа помогает ветеранам СВО интегрироваться в гражданскую жизнь, получить новые навыки и применять их на практике в государственных структурах.
«Это люди, которые действительно стремятся служить государству», — рассказал ветеран СВО, участник программы Алексей Киселенко.Он отметил, что обучение здесь отличается практикой и живыми примерами.
«Взаимодействие идет полное: это не просто лекция, как в вузе, а, скорее, диалог между преподавателем и слушателями», — пояснил военнослужащий.Принять участие в программе могут участники спецоперации. Подать заявку можно на официальном сайте. Здесь есть полная информация о курсе и условиях обучения.