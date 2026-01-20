Подмосковье предлагает широкий спектр мер поддержки контрактников и их близких
Московская область предлагает контрактникам ВС РФ полный спектр материальных и социальных льгот. В регионе также предусмотрены целевые программы, поддерживающие членов их семей.
В общей сложности для военнослужащих и членов их семей действуют 75 видов помощи, 32 из которых осуществляются на уровне области. В их число входят – безвозмездные услуги социального обслуживания ветеранов и возможность пройти реабилитацию в трёх крупнейших восстановительных центрах Подмосковья. Полный перечень преференций представлен на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Московской области. А для полного удобства работает специальный навигационный сервис на региональном портале госуслуг.
Граждане, заключившие контракт на военную службу в Подмосковье, могут претендовать на федеральные компенсации, единовременную материальную помощь от области и комплексную социальную защиту. Иностранцы, зачисленные в ряды ВС РФ, имеют право на получение российского гражданства в упрощённом и ускоренном порядке.
Дополнительные гарантии предусмотрены и для семей военных. В частности, близким контрактников оказывают помощь с трудоустройством при возможном сокращении на рабочем месте. А дети получают льготы при зачислении в крупнейшие университеты России, обеспечиваются бесплатным питанием в школах и имеют право в числе первых получить место в детских садах.
Размер ежемесячного денежного довольствия определяется тем, какую должность и какое воинское звание имеют бойцы. Так, для рядового состава выплаты начинаются от 204 тысяч рублей, для сержантов – от 232 тысяч рублей, а заместители командиров взвода получают от 242 тысяч рублей.
Помимо основного оклада контрактники могут получить дополнительные надбавки и премии за выполнение боевых задач, в том числе вознаграждение за ликвидацию вражеской техники.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии: +7 495 990-77-77.
