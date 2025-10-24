Программист из Подмосковья вошёл в число финалистов премии #МЫВМЕСТЕ
В число финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ вошёл 14-летний программист из Видного Александр Кравченко с проектом «Белый Хакер». Об этом сообщает пресс-служба информации и молодёжной политики Московской области.
«Белый Хакер» представляет из себя настоящую энциклопедию кибербезопасности и цифровой грамотности, рассчитанную на пользователей всех возрастов.
«С помощью современных форматов — от коротких юмористических роликов, разоблачающих мошеннические схемы, до подкастов с экспертами — людей учат защищать свои личные данные и финансы. Помимо онлайн-активности, проект включает в себя офлайн-лекции по кибербезопасности, технологиям и искусственному интеллекту. Эти лекции посетили уже около 800 человек», — говорится в сообщении.Имена лауреатов премии #МЫВМЕСТЕ объявят в конце ноября. Поддержать проект Александра можно, приняв участие в онлайн-голосовании. Его победитель получит награду «Народное признание». Голосование проводится в мессенджере МАХ.