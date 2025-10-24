Программист из Подмосковья вошёл в число финалистов премии #МЫВМЕСТЕ

24 октября 2025, 18:46

оригинал Александр Кравченко (фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО)

В число финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ вошёл 14-летний программист из Видного Александр Кравченко с проектом «Белый Хакер». Об этом сообщает пресс-служба информации и молодёжной политики Московской области.





«Белый Хакер» представляет из себя настоящую энциклопедию кибербезопасности и цифровой грамотности, рассчитанную на пользователей всех возрастов.





«С помощью современных форматов — от коротких юмористических роликов, разоблачающих мошеннические схемы, до подкастов с экспертами — людей учат защищать свои личные данные и финансы. Помимо онлайн-активности, проект включает в себя офлайн-лекции по кибербезопасности, технологиям и искусственному интеллекту. Эти лекции посетили уже около 800 человек», — говорится в сообщении.