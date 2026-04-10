В регионе определили пятерых лауреатов конкурса «Учитель года Подмосковья»
В Московской области завершился второй тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Участники прошли два испытания – «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года». На первом педагоги представили авторские методики и практические приёмы. Жюри оценивало конкурсантов по таким критериям, как актуальность и методическая обоснованность, практическая применимость, информационная и речевая культура, творческий подход к подаче материала и обратная связь с аудиторией.
«Второе испытание прошло в формате пресс-конференции. Вопросы финалистам поступали от разных участников образовательного процесса – учеников, студентов, родителей и коллег-педагогов. Родители интересовались, как действовать, когда их мнение расходится с позицией учителя. Школьники спрашивали о чтении и роли юмора на уроке, а педагоги – о том, как сделать урок увлекательным для детей», – рассказали в министерстве.Жюри оценивало аргументацию профессиональной и личностной позиции конкурсантов, масштаб видения обсуждаемых проблем и нестандартность решений.
По итогам второго тура определились пятерых лауреатов. Они представляют городские округа Орехово-Зуевский, Клин, Котельники, Наро-Фоминский и Чехов. Их имена можно найти на сайте ведомства.
Теперь лауреаты примут участие в заключительном этапе, который состоится в сентябре. Победитель представит Московской область на Всероссийском конкурсе «Учитель года».