В регионе определили пятерых лауреатов конкурса «Учитель года Подмосковья»

10 апреля 2026, 21:26

В Московской области завершился второй тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.





Участники прошли два испытания – «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года». На первом педагоги представили авторские методики и практические приёмы. Жюри оценивало конкурсантов по таким критериям, как актуальность и методическая обоснованность, практическая применимость, информационная и речевая культура, творческий подход к подаче материала и обратная связь с аудиторией.

«Второе испытание прошло в формате пресс-конференции. Вопросы финалистам поступали от разных участников образовательного процесса – учеников, студентов, родителей и коллег-педагогов. Родители интересовались, как действовать, когда их мнение расходится с позицией учителя. Школьники спрашивали о чтении и роли юмора на уроке, а педагоги – о том, как сделать урок увлекательным для детей», – рассказали в министерстве.