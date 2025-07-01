Производитель БАДов из ОЭЗ «Дубна» вложил в развитие 25 млн рублей

01 июля 2025, 22:37

оригинал Фото: пресс-служба компании «Нутришн Фарм»

Компания «Нутришн Фарм» развивает производство в особой экономической зоне «Дубна». В прошлом году на это было выделено 7,3 млн рублей, а в I квартале этого года – около 18 млн, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





«Нутришн Фарм» специализируется на выпуске биологически активных добавок, в том числе импортозамещающих. На предприятии производят комплексы витаминов и минералов, БАДы для повышения иммунитета, борьбы со стрессом, улучшения работы сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, печени и почек, поддержания высокого уровня тестостерона.



«Инвестиции в развитие предприятия способствовали росту производства продукции, что положительно сказалось на финансовых показателях. Выручка компании за 2024 год превысила 343 млн рублей, а в I квартале текущего года достигла 135 млн рублей», – рассказал гендиректор ООО «Нутришн Фарм» Владислав Юдин.