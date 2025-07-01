В Подмосковье поддержат производителей промышленных и логистических роботов

01 июля 2025, 19:02

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО / Евгений Пронин

В Подмосковье в ближайшее время планируют запустить специальную программу поддержки производителей промышленной, логистической и другой робототехники. Об этом объявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.







«Будем оказывать содействие и помощь подмосковным компаниям-производителям роботов. Их развитие и укрепление на рынке открывает другим региональным предприятиям доступ к технологиям автоматизации производственных и логистических процессов», – сказала Зиновьева в ходе запуска автоматизированного логистического комплекса компании «Магнит» в индустриальном парке «Южный» в Подольске.

Фото: пресс-служба Мининвеста МО / Евгений Пронин



«Всё оборудование произведено в Подмосковье. Мы уже четыре года плотно сотрудничаем с Минпромторгом России в локализации современного автоматизированного оборудования, которое используется во всём мире. Нам поставлена задача производить не только софт, но и «железо» в Российской Федерации. Роботы, занимающиеся высокоскоростной сортировкой, – один из первых проектов, который мы реализовали», – отметил управляющий директор производящей роботов госкомпании КОМИТАС Давит Манукян.