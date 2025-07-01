В Подмосковье поддержат производителей промышленных и логистических роботов
В Подмосковье в ближайшее время планируют запустить специальную программу поддержки производителей промышленной, логистической и другой робототехники. Об этом объявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Будем оказывать содействие и помощь подмосковным компаниям-производителям роботов. Их развитие и укрепление на рынке открывает другим региональным предприятиям доступ к технологиям автоматизации производственных и логистических процессов», – сказала Зиновьева в ходе запуска автоматизированного логистического комплекса компании «Магнит» в индустриальном парке «Южный» в Подольске.
Старт работе крупнейшего федерального распредцентра дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Новый автоматизированный складской комплекс «Магнита» – один из самых современных и технически оснащённых центров Московской области. Его строительство потребовало инвестиций в 10 млрд рублей. Для жителей региона создано более 2 тыс. рабочих мест.
«Всё оборудование произведено в Подмосковье. Мы уже четыре года плотно сотрудничаем с Минпромторгом России в локализации современного автоматизированного оборудования, которое используется во всём мире. Нам поставлена задача производить не только софт, но и «железо» в Российской Федерации. Роботы, занимающиеся высокоскоростной сортировкой, – один из первых проектов, который мы реализовали», – отметил управляющий директор производящей роботов госкомпании КОМИТАС Давит Манукян.Логистический комплекс построен по модели build-to-rent. В центре тестируются напольные автономные мобильные роботы для транспортировки грузов от места хранения до станции комплектации, роботизированные погрузчики для перевозки грузов, роботы-уборщики и другие решения.