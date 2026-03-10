С начала года репродуктивное здоровье проверили 112 тысяч жителей Подмосковья
Почти 112 тысяч жителей Московской области прошли репродуктивную диспансеризацию с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В комплекс проверки репродуктивного здоровья для женщин включается УЗИ молочных желёз и органов малого таза, цитологическое исследование и консультация акушера-гинеколога. В мужскую программу входит консультация уролога, спермограмма, анализ на инфекции и УЗИ предстательной железы.
«Диагностика проводится бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования, что обеспечивает доступность репродуктивной диспансеризации для пациентов», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.На проверку репродуктивного здоровья приглашают жителей в возрасте от 18 до 49 лет. Записаться можно в своей поликлинике, с помощью чат-ботов в Telegram и МАХ, а также на областном портале госуслуг «Здоровье» и по телефону 122.