С начала года репродуктивное здоровье проверили 112 тысяч жителей Подмосковья

10 марта 2026, 10:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 112 тысяч жителей Московской области прошли репродуктивную диспансеризацию с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В комплекс проверки репродуктивного здоровья для женщин включается УЗИ молочных желёз и органов малого таза, цитологическое исследование и консультация акушера-гинеколога. В мужскую программу входит консультация уролога, спермограмма, анализ на инфекции и УЗИ предстательной железы.





«Диагностика проводится бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования, что обеспечивает доступность репродуктивной диспансеризации для пациентов», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.