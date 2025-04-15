В Дубне инвестор за 35 млн рублей расширит производство школьной одежды

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Дубне планируют расширить швейное предприятие. В рамках инвестпроекта построят современный производственно-складской комплекс, рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Инвестором выступает индивидуальный предприниматель, владелец отечественного бренда одежды «Дима и Алиса». Объём инвестиций в строительство производственно-складского объекта и закупку оборудования составит 35 млн рублей.
Читайте также:
В Подмосковье стартовала программа финподдержки предпринимателей-участников СВО
Ступинский производитель теплоизоляции модернизировал предприятие
Пять подмосковных производителей представили продукты на выставке в Ташкенте
«Запуск производства запланирован на конец 2027 года. Сегодня на швейном предприятии предпринимателя уже работает около 50 сотрудников. Новый производственный корпус позволит увеличить штат на 10 специалистов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Для расширения бизнеса индивидуальный предприниматель получил в аренду участок на льготных условиях.
«Сейчас площадь производственных, технических и административных помещений швейного составляет 1765 кв. м. На предоставленном участке площадью 1924 «квадратов» планируется строительство собственного швейного цеха, склада и парковки», – заявил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.Предприятие производит школьную одежду. Большую часть продукции составляют жилеты, кардиганы и джемперы для мальчиков и девочек. К каждому школьному сезону предприятие создаёт новый модельный ряд с учётом направлений моды.
Читайте также:
В Подмосковье стартовала программа финподдержки предпринимателей-участников СВО
Ступинский производитель теплоизоляции модернизировал предприятие
Пять подмосковных производителей представили продукты на выставке в Ташкенте
Лора Луганская