В Московской области с начала года зарегистрировали около 9 тыс. новых МСП

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области по итогам первых трёх месяцев текущего года превышает 466,5 тыс. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Сегодня в регионе зарегистрировано 466 594 субъекта МСП. Таким образом, с начала года число компаний в этом секторе увеличилось почти на 9 тыс. При этом в марте в Подмосковье зарегистрировали 2 990 субъектов малого и среднего предпринимательства», – уточнила зампред.Она отметила, что почти 330 тыс., то есть 70,6% от общего числа субъектов зарегистрированных в Подмосковье МСП составляют индивидуальные предприниматели.
Как напомнили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья, в регионе работает перечень мер поддержки малого и среднего бизнеса. Так, по словам Зиновьевой, в этом году стартовал приём заявок на субсидии для бизнеса по франшизе и при выходе на маркетплейсы.
Узнать о поддержке подробнее можно на Инвестиционном портале Московской области.
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